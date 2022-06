Pareto tar opp dekning av treningsgigant

Pareto Securities tar opp dekning av Sats med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 20 kroner pr. aksje, ifølge en analyse torsdag.

Restriksjoner under pandemien førte til at 2020 og 2021 ble to svake år for Sats. Nå er imidlertid medlemmene på vei tilbake og sammen med prisøkninger forventes det å drive salget, skriver Pareto. Meglerhuset estimerer en årlig omsetningsvekst på 5,4 prosent.

TDN Direkt