For tredje gang på en ukes tid har det kommet et bud på et av selskapene på Euronext Growth. Vi snakker med analytiker Øystein E. Lodgaard i ABG Sundal Colier om Apax-budet på EcoOnline. Vi ser også nærmere på gjenåpningen av LNG-anlegget på Melkøya, kapitalmarkedsdagen til Kongsberg Gruppen og andre nyheter som preger børsdagen. 02.06.2022