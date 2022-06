Pølsemaker håver inn på aksjer

– Det har gått veldig bra. Jeg er veldig fornøyd med investeringene jeg har gjennom DNB og Pareto. Selv er jeg på Island og fisker med flue, og sjekker ikke PC-en hver dag. Det gjør DNB Privat Bank og Pareto Forvaltning, sier pølsemaker Arne Vidar.

Investeringsselskapet Hundsem Invest klokket inn aksjegevinster og utbytter på 33,3 millioner i fjor, opp fra 14,2 millioner året før og 30,8 millioner i 2019. Til fratrekk kommer et par millioner i driftskostnader hvert av årene.

Hundsem Invest (Mill. kr) 2021 2020 Driftsinntekter 0 0 Driftsresultat −1,9 −2,2 Resultat før skatt 31,4 12 Årsresultat 31,4 12

– Har gått strålende

Men æren for det tar ikke Arne Vidar på noen måte selv.

– Æren? Absolutt ikke. Jeg er pølsemaker og fluefisker, og har et avslappet forhold til aksjeinvesteringene. Jeg år oversikt hver måned og har møter en gang i blant.

– Hva bestemmer du?

– Jeg bestemmer hvor pengene skal være. Det vil si i DNB og Pareto. Resten overlater jeg til dem. Det går litt opp og ned, men stort sett har det gått bra. Forvalterne bestemmer så lenge jeg er komfortabel. Det er det beste for meg, sier Vidar.

– De forvalter også pengene jeg har privat, legger han til.

– Det har de gjort i mange år, men det har gått helt strålende de seneste årene.

På fisketur

Når Finansavisen får tak i Vidar er han på fisketur igjen.

– Jeg har vært tre-fire dager på Island. Jeg har ikke fått mye, men likevel bra med røye og ørret på tørrflue, så det har vært en fin tur selv om været har vært varierende, men det har det vært før også. Jeg har vært her i mange år.

Det var i 2017 at Vidar solgte familieselskapet Leiv Vidar til Scandza. Finansavisen har tidligere anslått salgsprisen til 200 millioner kroner. I 2017-regnskapet for Hundsem Invest fremkommer en gevinst på 149 millioner kroner. Samme år har imidlertid finansplasseringer og likvider økt med bortimot 200 millioner.

«All in» i aksjer

For 2021 hadde Hundsem Invest en aksjeportefølje til en verdi av 216,2 millioner kroner. Porteføljen hadde en kostpris på 179,1 millioner. Verdiendringen i 2021 utgjorde 18,7 millioner.

Selskapet hadde økt aksjeporteføljen fra 173,4 millioner fra inngangen til 2021, mens kontantbeholdningen var bygget ned fra 54 til 7 millioner. Vidar startet følgelig 2022 forholdsvis fullinvestert.

Vidar tok ut et utbytte på 10 millioner for 2020. Det er ikke avsatt utbytte for 2021, men Vidar har tatt et tilleggsutbytte på 25 millioner fremgår det av regnskapets noter.