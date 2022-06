Dette skjer i dag – fredag

Finansavisen har blant annet disse sakene fredag 3. juni

Jarand Rystad, sjefen i Rystad Energy, spår kollaps i oljeprisen om to år.

Årsaken er enkel. Dagens høye oljepriser vil øke tilbudet, samtidig som etterspørselen vil falle når verden tilpasser seg de høye prisene.

Rystad tror dette kan sende oljeprisen ned i 30 dollar fatet igjen.

---

Markedet for kostbare sjøhytter er brennhett. I Oslofjorden er en privat øy solgt for 13 millioner kroner over prisantydning. Den lå ute til 30 millioner og gikk for 43 millioner.

I Risør er en stor eiendom helt ute i havgapet solgt for 29 millioner kroner, 6 millioner over prisantydning. Den har tomt på 11 mål, to hytter, brygge, strandlinje og bilvei helt frem.

---

Handlingsregelen skal sikre at Oljefondets verdi holder seg til evig tid. I realiteten styrer vi likevel mot tømming av fondet, advarer professor Knut Anton Mork.

Selv om uttaket fra fondet hele tiden følger handlingsregelen, vil faktorer som valutasvingninger, motkonjunkturpolitikk og såkalt «glatting» trekke i retning av at fondet tappes i verdi.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om skattepakken oljeindustrien fikk sommeren 2020.

Kjell Inge Røkke er ikke imponert over Erna Solberg og andre politikere og forståsegpåere som nå bastant hevder at skattepakken var for stor, dyr og unødvendig. Han sier til VG at ting må ses i sammenheng, og at i sum er det norske fellesskapet den største vinneren.

Vi er 100 prosent enig med Kjell Inge Røkke, skriver Hegnar.