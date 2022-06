Det går mot oppgang på Oslo Børs

WTI-oljen faller 0,3 prosent til 116,53 dollar pr. fat.

Tech-rally på Wall Street

Tech-aksjer var i skuddet igjen i New York torsdag, og Nasdaq steg 2,7 prosent til 12.316.

Microsoft falt 3-4 prosent i åpningen, etter å ha varslet om at omsetningen i inneværende kvartal ikke vil være på et like høyt nivå som analytikernes forventninger. Men med det gode sentimentet for teknologiaksjer endte selv Microsoft endte marginalt i pluss.

Dow Jones steg 1,3 prosent til 33.248, mens S&P 500 la på seg 1,8 prosent til 4.176.

«Fryktindeksen» VIX, som måler salgsopsjoner på S&P 500-indeksen de neste 30 dagene – og derav også volatiliteten – falt 4,3 prosent til 24,59.

Les hele USA-oppdateringen her.



Oslo Børs endte ned

Hovedindeksen falt torsdag 0,24 prosent til 1.266,18.

Frontline steg over 6 prosent. Arctic Securities skrev i sin olje- og tankoppdatering torsdag at høyere oljeproduksjon fra landene rundt Persiabukta typisk har vært et vippepunkt for sterkere VLCC-rater historisk, og sannsynligvis vil være det igjen.

Nordic Nanovector stupte over 32 prosent etter å ha meddelt markedet om at selskapet må ta en omfattende gjennomgang av sin Paradigme-studie.

Dagens soleklare vinner ble EcoOnline, der Apax Funds har lagt inn et bud på 3,8 milliarder kroner. Aksjen endte opp nesten 64 prosent til 22,10 kroner, som var i underkant av budkursen på 22,75 kroner.

Borr Drilling steg over 10 prosent. Selskapet nyter av bedre fundamentale forhold for jackup-rigger, og ble onsdag oppgradert fra hold til kjøp av Arctic Securities.

Les hele Oslo-kommentaren her.