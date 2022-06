Skal vurdere gulv for risikovekting av lån

Finansdepartementet har fredag bedt Finanstilsynet vurdere behovet for å videreføre eller endre tidligere fastsatte gulv for risikovekting av boliglån og næringseiendomslån, fremgår det av en melding fra Finansdepartementet.

Disse gulvene skal sikre at IRB-bankenes kapitalkrav for slike lån ikke blir for lave og gjelder i første omgang ut 2022, etter at minstekravet for gjennomsnittlig risikovekting av boliglån og næringseiendomslån i desember 2020 ble fastsatt til henholdsvis 20 og 35 prosent.

(TDN Direkt)