Kapitalforvalter: – Det kan skape en sjokkresesjon

Kapitalforvalter og adm. direktør i Destination Wealth Management, Michael Yoshikami, mener nå at det er 60 prosent sjanse for at USA går inn i en resesjon, melder CNBC.

Han trekker frem at den amerikanske økonomien nå viser tegn til å bremse opp, og trekker blant annet frem boligmarkedet som et eksempel.

– Folk begynner å føle på situasjonen med høyere renter ettersom boliglånene har økt enormt, sier Yoshikami, og påpeker at samtidig som den amerikanske sentralbanken (Fed) øker lånekostnadene for å dempe innenlandsk etterspørsel og temme inflasjonen, har boligmarkedet begynt å vise tegn til nedgang.

– Vi er bekymret for at Fed kommer til å være for aggressive. De kommer ikke til å la økonomien løpe litt og deretter prøve å kontrollere inflasjonen. De kommer til å prøve å slå den med en hard hammer. Og hvis de gjør det, kan det skape en sjokkresesjon, sier han til CNBC.

Kapitalforvalteren mener de neste 60 til 90 dagene vil være avgjørende for å bestemme retningen for økonomien de neste 12 månedene - med de kommende arbeidsrapportene som gir ledetråder om tilstanden til den amerikanske økonomien.