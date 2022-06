Det finnes ikke dårlig vær…

Av: Sjefstrateg i Danske Bank, Anders Johansen

Den primære årsaken til turbulensen i markedene har vært den høye inflasjonen i store deler av verden. Dermed har sentralbanker verden over blitt tvunget til å sette opp styringsrentene for å forsøke å stoppe inflasjonen.

Fremover ser vi for oss et unormalt stort utfallsrom for verdensøkonomien. Den vil utvikle seg i positiv retning dersom inflasjonen faller fortere enn forventet, dersom vi er ferdige med corona, og dersom Kina finner gode løsninger på sin boligproblematikk eller krigen mellom Russland og Ukraina finner en fredelig løsning snart.

Det mest negative utfallet vil trolig trigges om verdens største økonomi, USA, skulle ende i resesjon fordi sentralbanken blir nødt til å sette opp renten mer enn økonomien tåler.

Nøytral til aksjer

Vi er sent i den globale vekstsyklusen, noe som betyr at veksten er positiv men avtagende. Det tror jeg de fleste eksperter er enige om. Spørsmål fremover er om veksten igjen skal akselerere i positiv retning, eller om de eksterne sjokkene er så store at vi blir dratt ned i en resesjon.

De mest suksessfulle investorene over tid er de som forbereder seg på det som kan komme og ikke satser alt på et kort. Derfor mener vi man nå bør forberede seg på storm og håpe på sol.

Samtidig er vi nøytral til aksjer fordi aksjemarkedet allerede har falt en del hittil i år. Man kan si at det allerede har priset inn en ganske stor avmatning i økonomien.

Timing

Timing av markedet er vanskelig og for investorer som langsiktig skal være i markedet, bør man være forsiktige med å selge aksjer fordi man tror markedet skal ned. Husk at et timingmotivert salg også krever et kjøp på et senere tidspunkt.

Dersom markedet har falt og man sånn sett har fått rett i sitt veddemål, vil markedet se enda dårligere ut på det tidspunktet det er riktig å kjøpe. Man må da ha is i magen nok til å kjøpe når media skriver med fete skrifttyper om «blodbad» i markedet og forteller om formuer som er tapt.

I motsatt retning, dersom man skulle ta feil og markedet faktisk stiger etter salget, har man et kjøp som psykologisk er enda vanskeligere. Nemlig å kjøpe tilbake aksjer etter at de er høyere enn man solgte. Tro meg – det er vanskelig.

Bør tilpasse

Basert på dette er strategiteamet i Danske Bank for tiden nøytral til aksjer og obligasjoner, men vi anbefaler å gjøre tilpasning i porteføljene. Det vi for tiden liker best er aksjer i USA, kvalitetsselskaper i hele verden, samt sektorer som gjør det bra sent i syklusen og ved eventuell resesjon.

Det har historisk vært selskaper innen forsyning, helse og stabilt konsum. På grunn av inflasjonssituasjonen anbefaler vi imidlertid ikke den siste sektoren nå på grunn av kostnadsbelastningen de opplever.

Vi liker også obligasjoner med høy kredittkvalitet (investment grade), statsobligasjoner i USA og Norge. Vi anbefaler å være undervekt høyrenteobligasjoner (high yield). Med disse tilpasningene i porteføljen vil du altså være kledd for ytterligere ruskevær. God tur!