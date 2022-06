USA vil ta arrest i to Abramovitsj-fly

En føderal domstol i New York har godkjent at to av privatflyene til oligark og tidligere Chelsea-eier Roman Abramovitsj kan beslaglelegges, det skriver CNBC.

Det skal ifølge rettsdokumentene dreie seg om to fly av typen Boeing 787-8 Dreamliner og Gulfstream G650ER. Ifølge påtalemyndigheten skal begge flyene ha blitt fløyet til Russland i mars, i strid med amerikanske eksportrestriksjoner som ble innført i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina.

Mens Boeing-flyet, som skal være verdt 350 millioner dollar, for tiden befinner seg i Dubai, skal Gulfstream-flyet være i Russland.

Tillatelsen til å ta beslag i de to flyene kommer bare en drøy uke etter at fotballklubben Chelsea kunne bekrefte at Ted Boehly var deres nye eier. Som følge av at den russiske oligarken havnet på Englands sanksjonslister tidligere i år, ble dett igangsatt en prosess for å selge den engelske Premier League-klubben.

Siden Russland invaderte Ukraina i slutten av februar har flere styrtrike oligarker fått eiendeler som privatfly og yachter beslaglagt av myndigheter over hele verden.