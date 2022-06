SpareBank 1: – Det kan skape mer turbulens i aksjemarkedet

Sentralbankene er i tenkeboksen for hvor raskt og hvor høyt de skal sette renten. Årsaken til det er at inflasjonen er på 8 prosent i mange land, samtidig som den er ventet å stige videre.

«Prisene stiger både fordi det er vanskelig å få varer produsert og levert dit de skal. Men, inflasjonen stiger også fordi renten har vært unormalt lav i lang tid», skriver sjeføkonom Elisabeth Holvik i en rapport fra SpareBank 1.

Kan skape turbulens

Hun tror rentene må økes mer enn det mange venter, og at det kan skape mer turbulens i aksjemarkedet fremover.

«Rentene skal raskt og mye opp!», er konklusjonen i rapporten.

Det er to måter å bremse inflasjon på. Det ene er å redusere pengebruk over statsbudsjettet og det andre er å øke renten. Hun mener sentralbankene må øke renten mer enn inflasjonen for at rentene skal virke dempende på økonomien. Historisk har perioder med for lav rente blitt fulgt av perioder med høy prisvekst og kraftige renteøkninger.

8-10 prosent

«Det finnes en enkel regel for å beregne hva som er riktig sentralbankrente, basert på historiske erfaringer. Denne enkle regelen sier at sentralbankrenten i USA i dag burde være mellom 8 prosent og 10 prosent – og ikke 0,75 prosent som den faktisk er», skriver Holvik.

SpareBank 1 mener følgende forhold vil kunne bidra til å dempe prisveksten:

Høye råvare-, mat- og energipriser reduserer kjøpekraft Sterk USD reduserer importert prisvekst Svak vekst i Kina på grunn av zero-covid nedstenging

Elisabeth Holvik tror det blir en urolig sommer og høst i aksjemarkedet. og regner med at sentralbanken i USA vil heve renten med 0,5 prosentpoeng på de neste tre møtene i juni, juli og september.