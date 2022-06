Syversen går av som Arctic-sjef

Etter 15 år i stillingen går Mads Syversen av som sjef i Arctic Securities. Han blir nå arbeidende styreleder i meglerhuset, går det frem av en pressemelding.

Syversens plass i sjefsstolen overtas Peter Løvaas. Han er i dag er leder for Investment Banking & Markets i SEB, og har også ledet meglerhusets FICC Markets-enheter de siste årene. Løvaas har vært i SEB siden 2012.

Nåværende styreleder Inge K. Hansen går av som styreleder i Arctic Securities, men fortsetter som styremedlem.

Røkkes hoffmegler

Syversen er kjent som en av de største dealmakerne i norsk finans, og var i mange år Kjell Inge Røkkes hoffmegler. Han var en grunnleggerne da Arctic Securities ble etablert i 2007, og hadde da med seg Gaute Eie, Jon Gunnar Pedersen, Anders Eide og Petter Bakken.

Fra 2000 og frem til Arctic-etablering var Syversen sjef i SEB Enskilda, i tillegg til å være SEB Norge-sjef i årene 2004-07. Før dette igjen jobbet han i Orkla Finans/Enskilda Securities.

Syversen vil fremover også ha ansvaret for eiendoms- og Sverige-virksomheten i meglerhuset der Trond Mohn er største aksjonær, med 33,343 prosent eierandel gjennom sitt Meteva AS.

SEB-endringer også

Løvaas-overgangen til Arctic Securities utløser også endringer i SEB.

Atle Vereide, Senior Banker og Deputy Head of Large Corporates & Financial Institutions Norge, er ifølge en pressemelding utnevnt til Head of Investment Banking i Norge. Samtidig vil Terje Anderson, COO FICC Markets, ta rollen som Acting Head of FICC Markets.

Løvaas begynner i Arctic 1. oktober og tar formelt over som meglerhusets sjef i første kvartal 2023.