Dette skjer i dag – onsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Olav Thon Gruppen tjener mer penger enn noen gang.

Resultatet før verdiendring og skatter ble på 3,4 milliarder kroner i fjor, en økning på 29 prosent og ny rekord. Dette til tross for at mange av hotellene var stengt.

Konsernet venter gode resultater også i år, men ser samtidig større usikkerhet på lengre sikt som følge av krigen i Ukraina.

Øystein Stray Spetalen har nå solgt alle aksjene han kjøpte i Vår Energi for halvannen uke siden. Samtidig har han kjøpt Equinor-aksjer for 35 millioner kroner.

Bortsett fra eierandelen i Saga Pure, er Equinor det eneste selskapet Spetalen er investert i gjennom Tycoon Industrier. Det er selskapet han bruker mest når han trader.

Snart tre måneder etter rettssaken mellom Henning Solberg og Dekknor Norge har det falt dom. Det er lite lystelig lesning for Solberg.

Han er dømt til å betale for biler, ubetalte fakturaer, kontantuttak og garanti for gjeld, samt renter og saksomkostninger.

Totalt utgjør det 4,5 millioner kroner for Solberg, som har stått uten inntekt i mange år.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om SAS, der det nye nå er at den svenske regjeringen sier at nok er nok. De vil ikke kaste gode penger etter dårlige.

Litt morsomt er det at næringsminister Jan Christian Vestre har hyret inn rådgivere for å finne ut hvordan staten skal få mest ut av sin garanti på 1,5 milliarder kroner. Skulle ikke finansminister Trygve Slagsvold Vedum stoppe all konsulentbruk i staten?

Vestre og Slagsvold Vedum har en god dose dobbeltmoral, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: Industriproduksjon april, kl. 08.00

Japan: Driftsbalanse april, kl. 01.50

Japan: BNP 1. kv., endelig, kl. 01.50

India: Rentebeslutning, kl. 06.30

Tyskland: Industriproduksjon april, kl. 08.00

ØMU: BNP 1. kv., endelig, kl. 11.00

ØMU: Sysselsetting 1. kv., kl. 11.00

USA: Grossistlagre april, kl. 16.00

Annet:

Hurtigruten: Investormøter ifm. mulig tap issue

SalMar: Ordinær generalforsamling, Frøya

Flyr: Trafikktall mai, kl. 08.00

SAS: Trafikktall mai, kl. 11.00

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasin, kl. 13.00

USA: DOE oljelagertall, kl. 16.30

Utenlandske:

Clas Ohlson

Ekskl. utbytte:

Avance Gas Holding, BW Offshore, Gyldendal