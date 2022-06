Den amerikanske investeringsbanken rykket tirsdag ut med et ferskt forskningsnotat, som konkluderer med at makromiljøet nå blir mer støttende for å investere i aksjer med høy avkastningsvekst, såkalte «compounders».

CNBC plukket raskt opp analysen, og avslører i en artikkel hvilke globale aksjer Bank of America har som toppanbefalinger til investorene.

– Dette er de «beste av de beste» globale aksjene å kjøpe nå. Disse høykvalitetsaksjene er posisjonert for å levere konsekvent vekst og avkastning på lang sikt, lokker sjefsanalytiker Eric Lopez og hans analytikerteam i Bank of America i notatet.



Investeringsbanken har lagt til grunn oppgangen i de 10-årige amerikanske og tyske statsrentene i år, som den mener når toppen nå og vil falle noe tilbake.

– I så fall blir kvalitetsaksjer mer attraktive, hevder banken.

«Beste av de beste»

Analytikerteamet gjennomgikk avkastningen til 33 «compounder»-aksjer, som de beskrev som «det beste av det beste» fra et risiko- og belønningssynspunkt.

Aksjene ble rangert etter høyest avkastning på investert kapital (ROIC) – et mål bankene bruker for å vurdere hvor effektive et firmas investeringer er.

Øverst på Bank of Americas liste over toppaksjer å kjøpe nå, er halvlederselskapet ASML, luksusgruppen LVMH, sikkerhetsselskapet Assa Abloy og utstyrsutleiefirmaet Ashtead.



Vekst og lønnsomhet

Den nederlandske halvlederleverandøren ASML er valgt for sin «neste generasjons»- teknologi, skydatabehandling, kunstig intelligens og 5G, ifølge analysen.

Det franske luksuskonsernet LVMH er valgt for sin overbevisende posisjon innen luksusvareområdet, hvor banken liker spesielt godt Dior-merket, samt gullsmeden Tiffany, som gruppen kjøpte for 15,8 milliarder dollar i 2021. Bank of America ser betydelig oppside i aksjekursen, ifølge artikkelen.

Assa Abloy er på topplisten for sin «flerårige merittliste med konsekvent vekst, lønnsomhet og kontantstrøm», og banken liker også konsernets prissettingskraft og M&A-strategi.

Bygningsutstyrsprodusenten Ashtead «er unikt posisjonert til å dra nytte av økende leiepenetrasjon i USA», og banken tror gruppen vil levere tosifret topplinjevekst de neste årene, «selv med en potensiell risiko for en mild amerikansk resesjon», ifølge artikkelen.