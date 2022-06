Investeringer i Kina har vært en trist affære det siste året.

Både Hang Seng i Honkong og Shanghai-indeksen CSI 300 er ned nær 30 prosent siden toppen i februar/mars i fjor, etter kinesiske myndigheter har strammet hardt inn rundt store tech-selskaper som de mener har hatt monopol og blitt for store.

I tillegg var det utfordringer i eiendomssektoren med Evergrande som det beste eksempelet, samt at nedstengninger i forbindelse med virusutbrudd har skapt utfordringer for vekst.

– Folk er veldig negative. Mange kaller det uinvesterbart, sa Kathryn Koch i Goldman Sachs på World Economic Forum for to uker siden.



Nå ser det imidlertid ut til at det endrer seg.

null

Endring i sikte

Kinesiske aksjefond ble solgt for totalt 1,4 milliarder dollar i mars og april, mens det i mai ble skutt inn 245 millioner dollar.

Hvorfor? Først og fremst fordi det kan virke som jerngrepet fra myndighetene løsner. Bildelingsselskapet Didi fikk erfare dette da aksjen skjøt opp 24 prosent mandag. Wall Street Journal meldte nemlig at Beijings cybersecurity-etterforskning nærmet seg slutten, og aksjen bykset i været.

– Jeg mistenker at investorene er for forsiktige og tror det gir et interessant inngangspunkt i det som vil bli en viktig del av markedet i tiårene som kommer, sier Paul Jackson, global sjef for investeringer i Invesco.



Shanghai har også lempet på mange av coronarestriksjonene i byen som kan gi en rekyl på børs. Sist ut er det også enorm interesse for verdiaksjer blant investorene rundt om i verden i dag, og kinesiske aksjer ser billige ut etter nedturen.

Utfordringer

Det er imidlertid ikke bare rosenrødt. Langsiktige utfordringer som forholdet mellom Kina og USA og spenningene med Taiwan, som har ført til frykt for at Kina kan bli slått med harde boikotter som det vi ser mot Russland i dag.

«Vi kan de neste månedene få en utvikling hvor risikoviljen i det kinesiske markedet gradvis stiger på forventninger om at den politiske viljen til å akseptere kursfall og sviktende vekst blir stadig mindre jo nærmere vi kommer høstens partikongress og en mulig bekreftelse av dagens ledelse for en ny fem-års periode», skriver DNB Markets i sin morgenrapport.