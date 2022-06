Høy gjeld i norske husholdninger og høye eiendomspriser utgjør de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet, melder Finanstilsynet i sin halvårlige rapport «Finansielt utsyn».

De påpeker at husholdningenes gjeldsbelastning nå er høy både historisk og sammenlignet med andre land.

– Mange husholdninger har svært høy gjeld i forhold til inntekten og boligens verdi. Disse er sårbare ved inntektsbortfall, økte utlånsrenter og boligprisfall, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i en kommentar.

Kan utløse boligprisfall

Finanstilsynet påpeker at boligprisene i Norge har økt mye over lang tid, og at prisnivået er vesentlig høyere enn før pandemien.

«Lav rente over lang tid har vært en vesentlig årsak til boligprisveksten. En kraftig renteøkning kan utløse et betydelig fall i boligprisene», heter det.

– Dersom mange husholdninger må redusere sine kjøp av varer og tjenester samtidig, kan det få store negative ringvirkninger i økonomien og det finansielle systemet, sier Baltzersen.

Også prisene på næringseiendom har steget mye.

– En sterk renteoppgang eller vesentlig økte risikopremier kan føre til betydelig prisfall på næringseiendommer og økt kredittrisiko for bankene, påpeker finanstilsynsdirektøren.

Svakere prisutvikling

Adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, tror også at høyere renter vil bite på boligprisene, men påpeker at effektene kan kommer med en forsinkelse.

– Dette kan sammenlignes med en supertanker som bremser opp, det tar tid før den mister fart. For tiden er det færre boliger i omløp enn under pandemien, men de som kjøper har fortsatt relativt høy kjøpekraft, sier han til Finansavisen.

Han tror imidlertid ikke på et betydelig boligprisfall.

– Etter hvert som rentene stiger til høyere nivåer vil den samlede kjøpekraften falle og mange får låne mindre. Derfor forventer vi en svakere prisutvikling på sikt. I overgangen er det ikke usannsynlig at boligprisene korrigeres ned, men så lenge norsk økonomi går bra med lav ledighet og relativt høye lønninger frykter vi ikke et mer alvorlig fall i boligmarkedet.