Pareto Securities' Bård Rosef oppjusterer kursmålet på Cloudberry Clean Energy til 25 kroner og gjentar kjøp. Rosef forventer høyere kraftpriser og det gjør at verdsettelsen av Cloudberrys eiendeler øker.

