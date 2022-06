Oljeprisen steg i går og sendte Wall Street bredt ned. Futures på Oslo Børs viser marginal oppgang på rundt 0,1 prosent.

Frontkontrakten for brent-oljen brent handles nå til 123,50 dollar fatet som følge av amerikanske lagertrekk, og dette fyrer også opp under inflasjonsuroen.

Aksjemarkedet er avventende inn mot den viktige rentedommen fra den europeiske sentralbanken (ESB) som faller klokken 13.45 i dag torsdag.

– Dette er de «beste av de beste» globale aksjene å kjøpe akkurat nå, sier Bank of America. Øverst på Bank of Americas liste er halvlederselskapet ASML, luksusgruppen Louis Vuitton og sikkerhetsselskapet Assa Abloy. SEB nedgraderer i dag John Fredriksens Flex LNG til hold. Pareto oppjusterer kursmålet på Cloudberry Clean Energy til 25 kroner og gjentar kjøp.

Klar vekstbrems

Reviderte tall viser at BNP-veksten i eurosonen har vært sterkere enn antatt og steg til 0,6 prosent sammenlignet med forrige kvartal, mot forventede 0,3 prosent. Veksten var drevet av lageroppbygging og nettoeksport, mens konsumet faller.

«Ser vi fremover, er det forventet at bidragene fra både lager og eksport blir svakere, samtidig som konsumet er ventet videre ned», skriver Sara Midtgaard, analytiker i Handelsbanken, i dagens morgenrapport.

«Samlet sett er det duket for en klar vekstbrems i eurosonen i andre kvartal.»

Analytiker Bård Rosef i Pareto Securities dekker oljeservice, offshore og fornybart. Han har en klar favoritt, men trakk også frem flere andre aksjer han liker godt. En aksje mener han imidlertid er for dyr, sammenlignet med andre tilsvarende i oljeservicesegmentet. Han innrømmet blant annet også at de bommet med kursmålet på én krone på PGS-aksjen, og at de her må gjøre noe. 08.06.22