Jordan Belfort, også kjent som Wolf of Wall Street har slått seg sammen med den London-baserte mediegründeren og finansmann Brian Rose om å tilby et to dager langt bitcoinkurs i London fra 25. juni, skriver City A.M.

Prisen på kurset? Én bitcoin, som i skrivende stund koster 30.539 dollar pr. stykk, tilsvarende vel 289.500 kroner.

Belfort har tidligere har vært kryptoskeptiker og kalte i 2018 bitcoin et synkende skip, og trukket paralleller til «the greater fool»- teorien som går ut på at du alltid får solgt en overpriset eiendel fortsatt kan selges videre til noen som er enda dummere, helt frem til markedet går tomt for folk å lure.

– Jeg vet det bedre enn noen andre i verden. Jeg er ikke stolt av det, men jeg gjør det, jeg har levd det. Jeg var fyren på andre siden av det, jeg vet hva som skjer, sa Belfort i en video på sin egen Yoututbe-kanal.



Etter han ble arrestert i 1998 tilbrakte Belfort nesten to år i fengsel, tiltalt og dømt for manipulering av aksjekurser og hvitvasking av penger.

I det senere har han imidlertid gjort helomvending og har blant annet investert i NFT-plattformen til oppstartsselskapet Squirrel Technologies og et NFT-prosjekt sentrert rundt kjæledyr.

Norsk smell

I april holdt han sin første krypto-workshop i Miami under tittelen «Crypto Mastermind», også det til prisen av én bitcoin, som den gang lå på rundt 40.000 dollar. Ifølge New York Times ble ni personer plukket ut til å delta på kurset fra en søkerbunke på rundt 600 personer.

Da Belfort tilbake i 2018 skulle holde foredrag i Norge gikk det derimot ikke etter planen, da bare 1.000 av 3.000 tilgjengelige billetter ble solgt og arrangementet ble flyttet fra Telenor Arena til Colosseum kino. Arrangør Elevate Scandinavia sa den gang til Finansavisen at de hadde fått signaler om at flere bedrifter ikke ønsket å knytte seg til Belfort og hans brokete historie.