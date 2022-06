Daniel Balthasar og Pedro Furtado Reis er ansatt som direktører for aksjeinvesteringer i Norges Bank Investment Management (NBIM). De tilrer sine nye stillinger 1. juli.

Balthasar og Furtado Reis erstatter Petter Johnsen, som trer ut av ledergruppen og flytter fra London tilbake til Norge blant annet for å styrke den aktive aksjeforvaltningen i Oslo.



– Jeg er veldig glad for at Daniel og Pedro er ansatt som nye direktører for aksjeinvesteringer. De er begge svært dyktige fagpersoner som imponerer meg med deres inngående kunnskap om aksjemarkedet. I tillegg er de ydmyke ledere som virkelig bryr seg om sine ansatte. Jeg er sikker på at de vil bli et flott tilskudd til ledergruppen, sier Nicolai Tangen i en kommentar.

Balthasar begynte i NBIM i 2006 som porteføljeforvalter. I 2014 ble han leder for bil og konsumvarer. I slutten av 2020 ble han utnevnt til Global co-Head of Sector Strategies.

Furtado Reis har jobbet i NBIM siden 2011, som porteføljeforvalter for selskaper i banksektoren. I 2014 ble han senior porteføljeforvalter og leder for bank. I likhet med Balthasar ble Furtado Reis utnevnt til Global co-Head of Sector Strategies i slutten av 2020.