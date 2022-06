Danmark ga SAS-rus – Fearnley venter opptur i supply

Vi avslutter uken med å se på de overraskende inflasjonstallene som legger et rentepress på Norges Bank. Samtidig flyr SAS-aksjen oppover etter noen danske uttalelser. I studio kommer analytiker Jesper Skjong i Fearnley Offshore Supply. Han forklarer hvorfor vi har en årelang opptur i vente. Vi snakker også bil med Andreas Scheel. Til slutt får vi besøk av økonomi- og finansstudentene Irina Elvik Bårdsen og Brage Bakken, samt lederen i Foreningen for finansfag Norge, Mette Lindbæk. Siste studiefrist nærmer seg, men er næringen attraktiv nok for dagens unge og hvordan ser egentlig søkermassen ut? 10.06.2022