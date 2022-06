SpareBank 1 Markets var lenge et gedigent tapsprosjekt, men etter at adm. direktør Stein Husby tok over roret har meglerhuset snudd fra tap til gevinst.

Det viser seg for alvor i årsregnskapet for 2021, hvor meglerhuset leverte det beste årsresultatet noensinne, og snuser for første gang på en milliard i omsetning.

Resultat før skatt endte i fjor på 254 millioner kroner, opp fra 183 millioner i 2020. SpareBank 1 Markets' omsetning steg fra 773 millioner kroner til 908 millioner i fjor.

I årsregnskapet fremgår det at det var høyere aktivitet blant meglerhusets kunder i fjor, hvor spesielt kurtasje-inntektene steg fra 223 til 281 millioner kroner.

I tillegg økte honorar-inntektene i forbindelse med børsnoteringer 303 til 364 millioner kroner i fjor.

SpareBank 1 Markets (Mill. kr) 2021 2020 Driftsinntekter 908 773 Driftsresultat 261 188 Resultat før skatt 254 183



Tapsrekke

Årene før 2016 var preget av en gedigen tapsrekke for SpareBank 1 Markets, men meglerhuset klarte i det året å snu fra minus til pluss på bunnlinjen. Det skulle likevel gå helt frem til pandemiåret 2020 før resultatet virkelig eksploderte for meglerhuset, hvor det ble levert et resultat før skatt på 183 millioner kroner, opp fra 41 millioner i 2019.