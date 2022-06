Mistenkes for grønnvasking

Storbanken Goldman Sachs skal ifølge kilder til Bloomberg være under etterforskning av amerikansk finanstilsyn (SEC), for mulig grønnvasking.

Mer spesifikt er det bankens fondsvirksomhet som angivelig skal være under etterforskning, hvor tilsynet ønsker å få klarhet i om enkelte investeringer er i brudd med ESG-kriteriene som er lovet i markedsføringsmaterialet.

Ifølge kildene er det spesielt to fond som er under etterforskning.

Flere under lupen

Ifølge Bloomberg har myndigheter i både USA og Europa den siste tiden gjort flere undersøkelser av om kapitalforvaltere villeder kundene i forhold til ESG-kriterier. Forrige måned slo tysk politi til mot både Deutsche Bank og DWS Groups kontorer i Frankfurt, hvos DWS-sjef Asoka Woehrmann endte med å gå av kort tid etter.

SEC har også sluppet en rapport som viser at flere fond som markedsfører seg selv som ESG-fond ikke gjør tilstrekkelig for å sikre at markedsføringen faktisk stemmer.

Forrige måned uttalte SEC at Bank of New York Mellon hadde gått med på et forlik i størrelsesorden 1,5 millioner dollar etter anklager om at enkelte av bankens ESG-fond ikke hadde blitt ESG-vurdert.

Bloomberg skriver videre at Goldman Sachs har takket nei til å kommentere saken.