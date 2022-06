Olav Chen om børsfallet: – Må velge mellom pest eller kolera

Høyere inflasjon enn ventet i USA skremte fredag investorene.

Tall viste da at den amerikanske konsumprisindeksen steg 8,6 prosent på årsbasis i mai, mot ventet KPI på 8,3 prosent. Noe lignende har ikke amerikanerne sett siden 1981.

Også Oslo Børs preges mandag, og hovedindeksen er nå ned cirka 3,00 prosent.

Leder for allokering og globale renter i Storebrand, Olav Chen, mener markedet frykter at den amerikanske sentralbanken (Fed) vil stramme inn kraftig for å nå inflasjonsmålet på to prosent, skriver Dagens Næringsliv.

- Markedene frykter resesjon. Sentralbankene er villige til å gå svært langt for å forsvare inflasjonsmålet, selv om det innebærer å bremse veksten, sier Chen til avisen.

Han påpeker at markedet frykter Fed har mistet kontrollen over en inflasjon som har løpt løpsk.

– Fed må velge mellom pest eller kolera. For å få ned inflasjonen er den nødt til å heve renten kraftig og redusere den økonomiske aktiviteten, sier Chen til DN.