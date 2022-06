Fredagens inflasjonsoverraskelse fra USA har utløst en reprising i finansmarkeder verden over. Investorene priser inn en risiko for at Federal Reserve vil øke rentene enda mer aggressivt enn tidligere antatt.

«Selg alt utenom dollaren,» er ifølge Bloomberg beskjeden som runger over meglerbordene.

Nyhetsbyrået viser til et notat fra George Saravelos, Deutsche Banks globale analysesjef for valuta, som skriver at «dollaren har inntatt rollen som en hedge mot global stagflasjon, med dollar i cash som et av få finansielle aktiva som gir avkastning.»

PEST ELLER KOLERA? Det kan bli vanskelig for Federal Reserve-sjef Jerome Powell å nedkjempe inflasjonen uten å drepe veksten. Foto: Bloomberg

Tradere ser nå for seg at Fed hever styringsrenten med 175 basispunkter før september-møtet, noe som vil bety minst én økning på 75 basispunkter.

Asiatiske børser tok over stafettpinnen fra Wall Street og falt 3-4 prosent i mandagens handel, mens de toneangivende Europa-børsene følger opp med 2-3 prosent nedgang i ettermiddag.

– Myk landing mer usannsynlig

I obligasjonsmarkedet har den amerikanske rentekurven invertert (2-årsrentene er høyere enn 10-årsrentene, red. anm.), mens den tyske 2-årsrenten nå er oppe på 1-tallet for første gang på over et tiår.

– Vi har valget mellom de to dårlige alternativene høyere inflasjon eller svakere vekst. Den smale stien av lykkelige utfall – den myke landingen, har blitt enda mer usannsynlig, uttaler sjefstrateg Max Kettner i HSBC til nyhetsbyrået.

Futureshandelen peker for øvrig mot ny, kraftig nedgang på Wall Street mandag. Et team av Goldman Sachs-strateger ledet av David J. Kostin mener at inntjeningsestimatene fortsatt er for høye, og trenger ytterligere nedjusteringer.

– Med dagens bakteppe er det vanskelig å argumentere for noe annet enn en retur til bunnene vi så for S&P 500 og Nasdaq sist måned – og utsikter til ytterligere svakhet, istemmer Michael Hewson, sjefanalytiker i CMC Markets Storbritannia, overfor Bloomberg.