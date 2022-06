Dette skjer i dag – tirsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Kjell Inge Røkke har tapt nær halvparten av kryptopengene.

Akers kryptosatsing Seetee kjøpte bitcoin for 500 millioner kroner i mars i fjor. Nå er verdiene barbert til 275 millioner.

Seetee-sjef Ola Snøve satset selv 50 millioner kroner. Han har uttalt at dersom Seetee er for risikabelt for Aker, så er det galskap for ham.

Vetle Lunde, analytiker i Arcane Research, spår ytterligere kryptofall.

Han tror bitcoin vil bunne ut rundt 20.000 dollar. Samtidig blir han overrasket om vi over lengre tid står langt under 20.000 dollar.

Lundes grunnforventning er at markedet stabiliserer seg rundt nåværende nivåer, og at vi må forberede oss på lengre tørke og trauste tider.

Investor Harald Espedal sier frykten kommer til å ri markedene, og at han holder pusten.

Han har nå lastet opp med aksjer som skal tjene på høyere inflasjon. Dette er selskaper som har inntjening i dag, og som kan øke prisene. Disse er bedre enn de som er avhengige av inntjening langt frem i tid, ifølge Espedal.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om kunsten til John Fredriksens døtre.

Suringer hisser seg opp over at deres kunst stilles ut på det nye Nasjonalmuseet, og det dummeste angrepet kommer fra redaktør Mariann Enge i bladet Kunstkritikk. Hun sier at hennes problem er Fredriksen-familien og det den står for.

Det bør minnes om at mange av museets flotteste og viktigste verk er gitt av rike samlere og næringslivsledere for mer enn 100 år siden, i godt samarbeid med museet, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: Regionalt nettverk 2/22, kl. 10.00

Japan: Industriproduksjon april, kl. 06.30

Sverige: KPI mai, kl. 08.00

Tyskland: KPI mai, kl. 08.00

UK: Arbeidsledighet (ILO) april, kl. 08.00

ØMU: Industriproduksjon april, kl. 11.00

Tyskland: ZEW-indeks juni, kl. 11.00

USA: NFIB SMB-indeks mai, kl. 12.00

USA: PPI mai, kl. 14.30

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

Annet:

Nordic Semiconductor: Investormøter ifm. mulig obligasjonslån

Opec: Månedsrapport

USA: API oljelagertall, kl. 22.30

Ekskl. utbytte:

Havyard Group