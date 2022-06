Etter fredagens inflasjonsoverraskelse fra USA er det stadig færre som tror at Federal Reserve klarer å bekjempe inflasjonen uten å drepe veksten i amerikansk økonomi.

Morgan Stanley-sjef James Gorman anslår nå risikoen for en resesjon (negativ BNP-vekst i to kvartaler på rad) til 50 prosent.

– Det var uunngåelig at inflasjonen ikke var forbigående; det var uunngåelig at Fed måtte ta i mer enn banken trodde. Resesjonsrisikoen var legitim. Jeg pleide å tenke at sannsynligheten var rundt 30 prosent. Nå er den mer trolig 50 prosent – og ikke 100 prosent. Det er nødvendig å være litt forsiktig, sa han ifølge Bloomberg mandag på en Morgan Stanley-konferanse.

– Det vil bli humpete

Gorman tror Fed vil få kontroll over inflasjonen, og tviler på at en resesjon vil bli særlig dyp og langvarig.

– Jeg tror ikke vi faller ned i et massivt hull de nærmeste årene, men at Fed til slutt vil få tak på inflasjonen. Du vet at det kommer til å bli humpete, og folks pensjonssparing kommer til å falle i verdi i år, fortsatte Morgan Stanley-sjefen ifølge CNBC.

Gorman mener at amerikanske banker generelt, Morgan Stanley inkludert, er godt rustet for en eventuell resesjon.

– Mitt fokus er mer på ikke-finansiell risiko som datastabilitet, cyber- og driftsrisiko, gitt hvor vi er rundt om i verden og noe av den geopolitiske usikkerheten som følger med det, fortsatte han ifølge Bloomberg.