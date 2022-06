Hovedindeksen på Oslo Børs endte ned over 3 prosent første handelsdag i uken, og inflasjonssjokk fredag og resesjonsfrykt bidro også mandag til bred nedgang for alle de tre toneangivende indeksene på Wall Street.

– Inflasjon er fortsatt et stort problem, og sentralbanker må være veldig aggressive for å bekjempe det. Dette skaper svært negative utsikter for aksjer, så vi vil være selgere av ethvert rally, sier Marija Veitmane, strateg i State Street Global Markets, til Bloomberg, ifølge TDN Direkt.

Tirsdag steg Oslo Børs i åpningen, men snudde ned rundt lunsjtider.

Fed-fokus

Onsdag holder Federal Reserve (Fed) rentemøte og investorer venter spent på avgjørelsen. Wall Street Journal skrev mandag at Fed sannsynligvis vil vurdere en renteheving på 75 basispunkter denne uken, etter fredagens inflasjonstall.

Markedet priset mandag en sannsynlighet på 23,2 prosent for en renteheving på 75 basispunkter på rentemøtet onsdag. Tirsdag har sannsynligheten steget til 96,0 prosent.

– En kjempefeil

– Det er vanskelig å spå om aksjemarkedet. Inflasjonstallene som kom i USA fredag, illustrerer ytterligere at her har inflasjonen løpt løpsk, og den er ganske bredt basert i tillegg. Dagens renter er en kjempefeil fra sentralbankenes side. De hadde trodd at noe helt annet skulle skje, og de er fryktelig på etterskudd, sier Ole Petter Kjerkreit, tidligere stjerneanalytiker i ABG.

Nå har han opplevd den første aksjesmellen som privatinvestor.

– Jeg håper jeg klarer meg greit uansett, sier Kjerkreit.

Styr unna

Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets fremhevet ifølge TDN Direkt mandag at innstrammingen fra Federal Reserve kommer til å skape en skarp motvind for aksjemarkedene de kommende månedene.

Forrige innstrammingssyklus fra sentralbanken var i fjerde kvartal 2018. Da falt nordiske aksjemarkeder med 15 prosent, mens S&P 500 falt nesten 20 prosent. Da ble balansen redusert med 50 milliarder dollar i måneden og styringsrenten hevet med 25 basispunkter, mot dagens 95 milliarder dollar og 50 basispunkter.

Dagens innstramming har imidlertid en nær dobbel hastighet, påpekte Harper, ifølge nyhetsbyrået.

Harper viste videre til at banker er en typisk «tidlig syklus»-sektor og gir i dagens marked grunn til forsiktighet ettersom sektoren fortsatt underpresterer til tross for stigende renter.

«Utviklingen skyldes økte bekymringer for kredittrisikoen, illustrert ved økte kredittspreader», skrev han.

Konklusjonen fra strategen er klar: Unngå selskaper med kortsiktige finansieringsbehov og svake balanser.



Anbefaler 8 aksjer

Nordic Semiconductor gjorde det dårligst av aksjene i DNB Markets' portefølje forrige uke, med et fall på 8,1 prosent. Sjømataksje var den beste bidragsyteren.