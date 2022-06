– I urolige tider som nå, er det ekstra viktig å holde hodet kaldt. Det er naturlig å bli bekymret når børsene faller, men det er nettopp ved å fortsette sparingen, også i urolige tider, at du kan forvente å få mer igjen for å sitte med penger i aksjemarkedet enn på bankkontoen. Så lenge du ikke trenger pengene på kort sikt, bør du holde fast ved den langsiktige sparestrategien din, råder Zakariassen.

Solgte alt

Aksjefond hadde i mai en nettoinnløsning på 6.800 millioner kroner, mens rentefond ble innløst for netto 8.745 millioner kroner.

Blant rentefondene ble pengemarkeds- og obligasjonsfond nettoinnløst for henholdsvis 2.058 og 1.727 millioner kroner, mens «andre rentefond» ble nettoinnløst for 4.035 millioner kroner.

«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond og «andre fond/hedgefond» ble nettoinnløst for henholdsvis 485 og 15 millioner kroner.

Alle solgte

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettoinnløste fond for 2.595 millioner kroner i mai. Gjennom «pensjonsmidler med fondsvalg» løste kundegruppen inn for netto 1.873 millioner kroner.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) innløste verdipapirfond for netto 10.383 millioner kroner i mai, mens utenlandske kunder nettoinnløste for 1.193 millioner kroner.

Alle solgte alt

Ser vi på aksjefond, nettoinnløste norske personkunder for 1.435 millioner kroner i det som ble nok en turbulent måned på verdens børser. Gjennom pensjonsmidler løste personkundene inn for netto 923 millioner kroner.

Norske institusjoner nettoinnløste aksjefond for 3.823 millioner kroner, mens utenlandske kunder innløste for netto 618 millioner kroner.

Ser vi på rentefond, innløste norske personkunder for netto 878 millioner kroner i mai, mens de via pensjonsmidler innløste for netto 975 millioner kroner.

Til slutt innløste norske institusjoner rentefond for netto 6.331 millioner, mens utenlandske kunder nettoinnløste rentefond for 561 millioner kroner.