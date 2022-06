Mer rødt i vente for kryptovaluta

Hva som omtales som en likviditetskrise hos Celcius, har mandag kveld sparket i gang en enda bredere frykt hos investorer med kapitalplasseringer i kryptovaluta. Det ryktes nå om at låneselskapet er på randen til å gå konkurs.

Monsur Hussain ved Fitch Ratings forteller til CNBC at en potensiell likvidering av Celsius vil ha sterk innvirkning på kryptovaluta.

– Resultatet av en full likvidering fører til en bredere runde med nedgang på tvers av hele kryptomarkedet, sier han.

Celsius låner på lik linje med en bank ut kundenes innskutte midler, men slipper unna de strenge forsikringskravene som stilles ovenfor en tradisjonell utlåner.

En likvidering av alle Celsius sine innestående eiendeler vil skape en enorm sell off-effekt i markedet, som i dag påvirkes av mangel på kjøpere. Prisen på en rekke kryptovalutaer vil derfor presses desto hardere.

Bitcoin er nå inne i en 18 måneders all-time low, og den totale markedsverdien for digital valuta ligger for første gang siden 2021 under 1 trillion dollar, ifølge data fra CoinMarketCap.