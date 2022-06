Markedene har falt tungt de siste dagene og over dammen er fallene siden nyttår voldsomme.

S&P 500 gikk nylig inn i bear-marked og har falt over 21 prosent hittil i år. Nasdaq er ned over 30 prosent og Dow Jones er ned 16 prosent. Oslo Børs er imidlertid opp 1,2 prosent takket være stor eksponering mot olje.

Jim Bianco, strateg i Bianco Research, mener markedene er på vei mot bare én ting: elendighet.

– Fed har bare ett verktøy for å dempe inflasjonen og det er at de må heve rentene. Vi liker kanskje ikke det vi ser i markedet om dagen, men jeg tror ikke Fed er så opprømt for det de har sett de siste ukene, sier Bianco til CNBC.



Selv etter store kursfall i det amerikanske aksjemarkedet, særlig innen vekst- og teknologiaksjer både der og her hjemme, så mener Trygve Hegnar det er for tidlig å bunnfiske skadeskutte vekstaksjer. Her forklarer han hvorfor. Klipp fra Økonominyhetene 13. juni 2022.

Federal Reserve tror ifølge Bianco at de kan la det gå utover aksjemarkedet fordi det kom 390.000 nye arbeidsplasser i mai. De gir det amerikanske folket flere arbeidsplasser, samtidig som de får inflasjonen ned.

Den amerikanske tiårige renten har steget til 3,48 prosent bare den siste uken.

– Elendighet

Strategen tror Fed vil heve renten med 75 basispunkter i dag, og ser for seg ny trippelheving i juli.

– Du kan heve rentene for mye og slakte økonomien. Etterspørselen kan falle utfor klippen og inflasjonen vil falle med den. Det er ikke den måten vi vil at det skal skje på. Men det er en stor sjanse for at de går for langt og lager et enda større rot av dette, advarer Bianco og legger til:

– Hele markedet har enveisbillett mot elendighet.