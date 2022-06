Buffett gir bort 4 mrd. dollar

«Orakelet fra Omaha» kunngjorde tirsdag at han vil gi bort 4 milliarder dollar – nesten 40 milliarder kroner – i aksjer til veldedighet.

Buffett gir bort inntektene fra til sammen 14.412.000 Berkshire B-aksjer, som er blitt konvertert fra 9.608 A-aksjer, til fem ulike stiftelser.

Bill & Melinda Gates Foundation Trust får den største andelen, med over 11 millioner aksjer. Mens Susan Thompson Buffett Foundation får 1,1 millioner aksjer, og så får Sherwood Foundation, Howard G. Buffett og NoVo Foundations 770,218 aksjer hver, opplyser investorlegenden gjennom en pressemelding.

Etter donasjonene som ble gjennomført tirsdag sitter Buffett nå på 229.016 A-aksjer og 276 B-aksjer, til en verdi på over 95 milliarder dollar.

Investorlegenden, som har lovet å gi bort 99 prosent av formuen sin til veldedighet, har donert mer enn halvparten av sin eierandel i selskapet, skriver MarketWatch.

Lunsj med Buffett

I andre Buffett-nyheter begynner det å ta seg opp i budgivningen for det som blir den siste årlige veldedighetslunsjen med «Orakelet fra Omaha». Lunsjen, som blir den første Buffett har etter en toårspause på grunn av pandemien, har vært en årlig begivenhet siden 2000.

VERDENS DYRESTE LUNSJ? Kryptogründer Justin Sun betalte over 45 millioner kroner i 2019 for å spise lunsj med Warren Buffett Foto: Bloomberg

Den årlige «Power Lunch with Warren Buffet»-auksjonen går på Ebay og startet 12. juni med et startbud på 25.000 dollar. Onsdag bikket auksjonen 3 millioner dollar, til tross for at det foreløpig bare er åtte budgivere med og auksjonen ikke avsluttes før fredag kveld.

Inntektene fra lunsjen går til Glide, en San Francisco-basert veldedighetsorganisasjon som hjelper hjemløse. Og vinneren kan ta med opptil syv gjester for å spise på en av favorittrestaurantene til Buffett, Smith & Wollensky i New York, skriver MarketWatch.

Selv om budene nå har passert 3 millioner er det ennå et stykke opp til rekorden på 4,57 millioner dollar, som Justin Sun, grunnlegger av kryptovalutaselskapet Tron, betalte for den siste lunsjen før pandemien.