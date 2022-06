Firi må redusere kostnadene og antall ansatte. Målet er å få en lønnsom drift raskere og å gjennomføre av en ny emisjon, ifølge Shifter.

– Markedet endrer seg, og da må vi også endre oss for å stå rustet mot de store svingningene. Det gjør at vi vil prioritere å nå lønnsomhet raskere enn hva vi tidligere planla, noe som betyr kostnadsreduksjoner og dessverre færre antall ansatte fremover, sier Thuc Hoang, adm. direktør i Firi til nettavisen Shifter.

Kryptobørsen er Nordens største tjeneste for kjøp og salg av kryptovaluta, og har rundt 145.000 kunder. Selskapet har i dag 65 ansatte og ønsker ikke å kommentere hvor mange som blir sagt opp.

«Det er for tidlig å si. Vi skal i samtaler med de ansatte og deretter vet vi eksakt antall, men det blir betydelig færre enn i dag», skriver Marius Blaker Høgevold, operativ sjef i selskapet, i en tekstmelding.



Mandag kom nyheten om at Coinbase må redusere staben med 18 prosent, som utgjør 1.100 ansatte, etter at omsetningen har falt med en tredjedel for selskapet.

Den siste tiden har Bitcoin og andre kryptovalutaer hatt en kraftig nedgang etter at det store amerikanske kryptovalutautlånsselskapet Celsius Network frøs uttak og overføringer.

– Kryptomarkedet har falt mye den siste tiden, men vår forretningsmodell gjør at inntektene holder seg godt. I mai hadde vi over 300 millioner kroner i handelsvolum, og denne uken har vi sett en sterk økning både i handelsvolumer og antall nye kunder som følge av markedsuroen, sier Hoang videre til Shifter.