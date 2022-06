Dette skjer i dag – torsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene torsdag 16. juni.

Teodor Sveen-Nilsen, analytiker i SpareBank 1 Markets, synes Equinor vasser i så mye penger at selskapet begynner å ligne bank. Han mener Equinor bør bruke kontantene på å kjøpe opp Statkraft.

Styret i Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet foreslår at advokat Per Danielsen og hans sønn Håkon M.S. Danielsen avskiltes.

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, innrømmer gjerrig lønnsoppgjør. Lønnsoppgjøret ble gjennomført med 3,3 prosents inflasjon som grunnlag. Nå har inflasjonen løpt fra dette, medgir Dørum.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om den uoversiktlige kampen mellom TV 2 og Altibox.

TV 2s svake punkt er at det stadig dukker opp nye underholdningstilbud og nyheter som man ikke betaler for. Kanskje ikke TV 2 er så uunnværlig, skriver Hegnar.

Finanskalender

Resultat pr. 1. kv.:



EcoOnline Holding

Makro:

Japan: Handelsbalanse mai, kl. 01.50

Australia: Arbeidsledighet mai, kl. 03.30

Kina: Boligpriser mai, kl. 03.30

Sveits: Rentebeslutning, kl. 09.30

Italia: KPI mai, kl. 10.00

ØMU: Arbeidskraftskostnader 1. kv., kl. 11.00

UK: Rentebeslutning, kl. 13.00

USA: Philadelphia Fed-indeks juni, kl. 14.30

USA: Boligbygging mai, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

Annet:

Grieg Seafood: Kapitalmarkedsdag, Stavanger, webcast

Interoil Exploration and Production: Webinar om vekststrategi, kl. 14.00