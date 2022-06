Fem millioner i utbytte for treningsprofil

Jørgine Massa Vasstrand tok et utbytte på 5,1 millioner norske kroner i 2021, viser regnskapet for selskapet hennes, Nordic Lifestyle. I tillegg tok hun ut over 1,8 millioner i lønn.

Driftsresultatet havnet på 5,4 millioner norske kroner, ned fra 6,6 millioner året før.

«Jeg er veldig fornøyd med resultatet i fjor, og nedgangen var forventet», skriver hun til Finansavisen.

Selskapet hadde en inntekt på nesten 7,8 millioner kroner i 2021, mot over 8,6 millioner året før. Kostandene økte også noe i 2021, til 2,3 millioner kroner, opp fra 2 millioner året før.

«Jeg har brukt mye av tiden min på langsiktige prosjekter som ikke nødvendigvis gir umiddelbar avkastning, men som vi tror vil gjøre det over tid. Det har uansett vært et spennende og lærerikt år», avslutter hun.



Vasstrand er en av Norges mest kjente influensere og ble kjent som treningsblogger. Hun er i dag kjent for tv-serien sin «Funkyfam», i tillegg til Funkygine Food.