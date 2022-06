– Den amerikanske økonomien er mye større sterkere enn hva folk tror. Så jeg er satt penger i arbeid de seneste par ukene. Du klarer ikke å treffe bunnen uansett, sier kjendisinvestor Kevin O'Leary i et intervju med CNBCs «Squak Box Asia».

Ifølge O'Leary finnes det ingen bevis for at en nedgang eller resesjon ennå.

– Jeg sier ikke at vi ikke får en (resesjon, jour. anm.), men alle som sier at den er rett rundt hjørnet tar feil, sier han og legger til:

– Det er ingen data, det er ingen bevis, det er ingen tall, det er ennå ingen indikasjoner hos forbrukerne at det bremser.



HØYT FORBRUK: Forbruket viser foreløpig ingen tegn til å bremse, ifølge «Shark Tank»-investoren. Foto: Bloomberg

BNP-nedgang i første kvartal

O'Leary, som blant annet er kjent fra programmet «Shark Tank», sier han har investert i et bredt spekter av sektorer, fra trådløs lading til treningsutstyr og gratulasjonskort og har ikke sett noe indikasjon på resesjon.

– Jeg tror jeg kommer til å være en av de første som ser det. Jeg er en slags kanarifugl i kullgruven i så måte, sier kjendisinvestoren.



USAs BPN falt med 1,5 prosent i første kvartal til tross for at forbruket var høyt, skriver CNBC. En resesjon er definert som to påfølgende kvartaler med nedgang.

Vanskelig å forutsi

Ifølge O'Leary finnes det to grunner til at det er vanskelig å forutsi en resesjon. Det første er at 4,5 billioner dollar er blitt pumpet inn i den amerikanske økonomien de seneste årene, i hendene til både forbrukere og bedrifter over hele landet.

Det andre er at teknologi har økt produktiviteten. Direkte-til-forbruker-modellen brukes nå i alle sektorer av økonomien. Dette er igjen med på å gi høyere bruttomarginer og mer kundedata for bedrifter. Noe som er langt mer effektivt og produktivt, ifølge entreprenøren.

– De som sier at vi kommer til å få en massiv resesjon kan ta feil og gå glipp av utbytte dersom markedet klarer å komme tilbake, sier han.



– Stoler på tall



Uansett om det skulle bli en resesjon mener Shark Tank-investoren at en risikoen allerede virker å være bakt inn i aksjekursene gitt de store korreksjonene som har vært, skriver CNBC.

– Alle som forteller meg at det er slutten på den frie verden, slik vi kjenner den, ser ikke på dataene, sier han og legger til at noen av selskapene han har investert i har levert «spektakulære kvartaler».

– Jeg stoler på tall, ikke på pratmakere. Jeg hører folk hele dagen fortelle meg hva de tror kommer til å skje. Jeg ser på tallene. Tall lyver ikke. Kontantstrømmen lyver ikke. Det er det jeg bryr meg om, sier kjendisinvestoren.