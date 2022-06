– Økonomien vil kollapse

Den amerikanske økonomien har opplevd et høyt aktivitetsnivå i etterkant av coronautbruddet 2020. Dette skyldes i stor grad en ekspansiv pengepolitikk fra den amerikanske sentralbanken (Fed), som reagerte på coronautbruddet ved å senke styringsrenten til 0 og tilføyde økonomien 4,5 billioner dollar.

Men festen har vist seg å også skape en bakrus. Inflasjonen i USA møtte i mai 2022 høyder som ikke har vært registrert siden begynnelsen av 1980-tallet, noe Fed svarte på ved å øke styringsrenten med 75 basispunkter onsdag. Dette var den største rentehevingen i USA på over 25 år.

Investor Michael Novogratz forutså renteøkningen på 0,75 prosent, men mener tiltakene kommer for sent og tror økonomien vil gå inn i en rask resesjon.

– Fed har satt seg fast. Mange industrier opplever allerede oppsigelser og det er utfordringer i boligmarkedet. Økonomien kommer til å kollapse, sier han til MarketWatch.



Han er ikke alene om frykten. Blant annet spår Danske Bank at USA er i resesjon senest neste vår.

Kryptokollaps

Dette er ikke første gang Michael Novogratz kritiserer den amerikanske sentralbanken. Under fjorårets kryptorally uttalte han at USA var nødt til få fart på utviklingen av en digital dollar for ikke å seile akterut mot andre stormakter og sende økonomien ut i en eksistensiell krise.

«Hvis USAs finans- og pengepolitikk begynner å se ut som en bananrepublikk, vil du ende opp i en Minsky-situasjon hvor tilliten bryter sammen», advarte Novogratz i sammenheng med digitaliseringen av den kinesiske valutaen yuan.