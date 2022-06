Dette skjer i dag – fredag

Finansavisen har blant annet disse sakene fredag 17. juni

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, advarer mot Kjos-familiens kryptobørs.

Næss setter spørsmålstegn ved den finansielle soliditeten til Norwegian Block Exchange, som ifølge ham trolig har brent av alt av egenkapital.

Næss råder kundene til å trekke seg ut dersom det ikke finnes garantier for innskuddene.

– Kundenes midler er trygge, kontrer finansdirektør Torstein Thinn.

---

70 interessenter på visning presset prisen på et småbruk i Asker himmelhøyt over prisantydning.

Småbruket er på 181 kvadratmeter og har en tomt på 34 mål. Prisantydningen var på 10,5 millioner kroner, men eiendommen ble til slutt solgt for 17 millioner.

---

Danske Bank er skråsikker på at USA er i resesjon senest neste vår. Og bankens sjefanalytikere tror Federal Reserve må heve renten mye mer enn varslet allerede i år.

De tror Fed må følge opp med nye 75 basispunkter i juli og så 50 punkter i både september, november og desember. De regner altså med en 50 punkter kraftigere renteoppgang i år enn det Fed selv indikerer.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Forsvarets sløsing med milliarder.

Forsvarsmateriell, Forsvaret, Stortinget og regjeringen har inngått kontrakter på kjøp av helikoptre for enorme summer, uten at det Norge betaler for blir levert.

Har noen hørt om selskaper som skal kjøpe for milliarder, som ikke har noen løsning etter 20 år? Det er til å grine av, skriver Hegnar.

Årsrapport

Seabird Exploration

GNP Energy

Generalforsamling

Zaptec

Makro, Norge (SSB)

Registrert avgang av store rovdyr, 2021-22

Skatteregnskap, mai 2022

Godstransport på kysten, 1. kvartal 2022

Nærings- og forskningspolitiske virkemidler, 2021

Tallene slippes som vanlig klokken 08.00.

Makro, utenlands

Japan: rentebeskjed (05.00)

Eurosonen: KPI endelig, mai (11.00)

USA: industriproduksjon, mai (15.15)

USA: ledende indikatorer, mai (16.00)

Kilder: Euronext, SSB, TDN Direkt, Trading Economics