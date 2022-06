Investeringssjefenes resesjonstips: – Unngå disse mulighetene

S&P 500 har falt mer enn 20 prosent siden toppen i januar og er nå i bjørneterritorium. Hva skal du gjøre med porteføljen din?

Etter onsdagens trippelheving fra Federal Reserve fikk Wall Street seg en uventet opptur, men indeksene har falt og falt og er ned mellom 20 og 30 prosent hittil i år.

Selv etter store kursfall i det amerikanske aksjemarkedet, særlig innen vekst- og teknologiaksjer både der og her hjemme, så mener Trygve Hegnar det er for tidlig å bunnfiske skadeskutte vekstaksjer. Her forklarer han hvorfor. Klipp fra Økonominyhetene 13. juni 2022.