Ras i kryptomarkedet: Laveste kurs siden 2020

Prisen man må ut med for å betale for én mynt av verdens største kryptovaluta bitcoin har falt over 70 prosent siden rekordnivået på om lag 69.000 dollar i november i fjor.

Bitcoin er i skrivende stund nede i 19.200 dollar, ifølge tall fra Coindesk, men den har også dukket under 19.000 dollar tidligere lørdag.

Sist kryptovalutaen var verdt mindre enn 20.000 dollar var tilbake i desember 2020, ifølge Bloomberg. Den seneste uken har bitcoinkursen falt over 32 prosent.

– Økende resesjonsfare struper appetitten for risikable eiendeler, og det får kryptotradere til å forbli forsiktige med å kjøpe bitcoin på de lave nivåene. Nyhetsstrømmen for krypto har vært forferdelig, sier markedsanalytiker Edward Moya i analysehuset Oanda til nyhetsbyrået.

Støttenivå

Selv om prisen for bitcoin har dukket under nivået på 20.000 dollar, viser historiske data at bitcoin kan finne støtte rundt dette nivået, skriver Bloomberg.

Ifølge Bloomberg Intelligence-analytiker Mike McGlone, kan bitcoin «bygge en base rundt 20.000 dollar, som den gjorde på rundt 5.000 dollar i 2018–2019 og 300 dollar i 2014–2015», skriver han i et notat.

Arcane Research-analytiker Vetle Lunde sa til Finansavisen tidligere denne uken at han tror markedet vil bunne ut på rundt 20.000 dollar.

Men det betyr ikke at markedet raskt vil bedre seg etter det.

«Jeg tror ikke bear-markedet er over, og heller ikke at vi vil oppleve en sterk vedvarende rekyl med påfølgende halleluja-stemning de kommende månedene,» sa han.

Kraftige ringvirkninger

Den siste tidens kraftige børsuro i lys av den skyhøye inflasjonen og kraftige renteoppgang, trekkes frem som en forklaring på den blytunge utviklingen i kryptomarkedet. Nær samtlige andre store kryptovalutaer sendes ned også.

Ethereum handles nå til rett under 1.000 dollar. Det utgjør et fall på over 40 prosent den siste uken og et fall på rundt 80 prosent fra toppen i november.

Et marked som har fått kjørt seg til det ekstreme har også gått hardt ut over store aktører i kryptomarkedet.

Den amerikanske kryptobørsen Coinbase meldte tirsdag at det må redusere antallet ansatte med 18 prosent, kort tid etter at Gemini uttalte at det må redusere staben med 10 prosent. Her hjemme har kryptobørsen Firi varslet kraftige kutt.

Amerikanske Celsius har også havnet i hardt vær. Låneplattformen har som følge av «svært utfordrende markedsforhold» stanset alle utbetalinger og transaksjoner.