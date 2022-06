Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Norske Wattif Ev startet i høst med å tilby destinasjonslading for elbiler. Nå går Ivar Tollefsen inn på eiersiden etter en emisjon, som priser selskapet til 165 millioner kroner.

Selskapets konsept er at elbilførere skal slippe å stoppe bare for å lade, men i stedet kunne lade der de parkerer og ha mulighet for å gjøre noe annet mens det skjer.

Målet er å være størst i Europa innen destinasjonslading om tre år.

Wilhelm Hartwig , Emil Tingulstad og Simen Vinge vil i september åpne Revier, det første av totalt 15 planlagte hoteller. Navnet på den nye satsingen er Att.

Trioen vil være krydder i en bransje dominert av tre-fire store aktører.

Mange nordmenn er altfor uinformerte og naive når de kjøper bolig i utlandet. Det mener Alf Grønneflåta, daglig leder i Eiendomsnøkkelen.

Han har mer enn 30 års erfaring med kjøp og salg av boliger i utlandet, hovedsakelig Spania, Tyrkia og Sverige.

Ifølge Grønneflåta er den største fallgruben å tro at det samme systemet og garantier gjelder ute som her hjemme. Dessuten advarer han mot useriøse mellommenn.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om MDG og nestleder Arild Hermstad, som vil ha jernbaneansatte ut av flyene. Det virker ærlig talt litt krampaktig.

Det er nesten så vi gleder oss til kommunevalgkampen neste år. Kanskje det blir forbudt for stats- og kommuneansatte å kjøre bil i Oslo sentrum. Den nye policyen er dyrt og sakte, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Havila Kystruten

Makro:

Norge: Byggeareal mai, kl. 08.00

Kina: Referanserente (LPR) juni, kl. 03.15

Spania: PPI mai, kl. 08.00

ØMU: Byggeproduksjon april, kl. 11.00

Annet:

Endúr: Ekskl. 50:1-aksjespleis

INIFY Laboratories: Tas opp til handel på Euronext Growth

Lundin Energy: Presentasjon kl. 17.00

USA: Børsene stengt