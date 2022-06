Stiftelsen Kavlifondet er eneeier i Kavlikonsernet, med Kavli og Q-Meieriene i Norge. Som eier deler Kavlifondet ut hele overskuddet fra Kavlikonsernet til gode formål.

Nå tar Gjensidige-sjef Helge Leiro Baastad over ansvaret for å skaffe 100 millioner kroner årlig i overskudd til humanitære prosjekter som styrleder i matvarekonsernet.

Baastad erstatter Finn Jebsen, som har sittet som styreleder i Kavlikonsernet (Kavli Holding) siden 2006, ifølge en pressemelding fra Kavli.

Jebsen har hatt en sentral rolle i oppbyggingen av Kavlikonsernet som i dag omsetter for rundt fire milliarder kroner. Han får de beste skussmål i pressemeldingen for å ha profesjonalisert Kavlifondet gjennom 16 år og akkumulert delt ut 900 millioner til gode formål.

– Vi er også svært glade for å ønske Helge velkommen som ny styreleder etter Finn. Helges karriere taler for seg selv, og vi tror hans erfaring og kunnskap vil være til stor nytte i Kavli. Blant annet har han førstehåndskunnskap om å bygge sterke posisjoner med en stiftelse som eier, sier styreleder Dag J. Opedal i Kavlifondet.

Millioner til psykisk helse

Mesteparten av Kavlifondets midler deles ut til humanitære prosjekter i de fire landene Norge, Sverige, Finland og Storbritannia, hvor Kavlikonsernet har virksomhet. Resten av midlene går til internasjonale bistandsprosjekter.

Høyest på listen over prioriterte prosjekter for Kavlifondet i 2021–2023 er forebyggende tiltak for psykisk helse hos barn og unge.

Det er styret i Kavlifondet som beslutter hvilke prosjekter som skal få støtte, ifølge Kavli Holdings hjemmeside.

Gjensidige-sjefen blir sentral i å skaffe millionene i overskudd til gavedrysset.

I perioden 2017–2023 skal Kavlifondet dele ut totalt 135 millioner kroner til forskning innen barn og unges psykiske helse.

Helge Leiro Baastad har vært konsernsjef i Gjensidige gjennom 20 år, og hatt styreverv i Finans Norge, Ungt Entreprenørskap Norge og DNB. Han er også godt kjent med Kavli, som styremedlem i Kavli Holding siden juni 2021.