Etter store fall starter bitcoin uken med oppgang

Etter store fall på kryptomarkeder hopper bitcoin 10 prosent mandag, og kursen står med det over 20 000 dollar.

Videre stiger ethereum over 16 prosent, og henter dermed inn noe av forrige ukes fall.

Forrige uke sank kursen på bitcoin, verdens største kryptovaluta, med over 20 prosent, og til tross for dagens oppgang er kursen ned over 50 prosent de siste tre månedene.

«Dødt hopp»

Til tross for dagens kursutvikling tror flere eksperter at oppgangen blir kortvarig.

Visedirektør for utvikling på kryptobørsen Luno skriver til CNBC at han tror dagens kursoppgang i bitcoin er et «dødt hopp», med mindre kursen stenger over 23 000 dollar.

Kryptomarkedet har vært preget av diverse problemer de siste ukene, først og fremst av kollapsen av valutaen Luna. Videre har kryptoselskaper annonsert store oppsigelser som følge av markedsproblematikken. Blant annet meldte kryptobørsen Coinbase at de vil si opp 18 prosent av sine ansatte.

Makroøkonomiske faktorer som høy inflasjon og stigende renter påpekes også som årsaker til det turbulente markedet.

Mener bunnen snart er nådd

Etter de siste ukenes fall mener flere at bunnen snart kan være nådd på kryptomarkedet.

Giles Keating, direktør i Bitcoin Suisse, skrev forrige uke til CNBC at han mener markedet snart har nådd bunnen. Han nevner at det fremdeles foreligger en risiko for lite likviditet i markedet, men at han mener at majoriteten av nedgangen er forbi.

«Det er alltid risiko involvert, men jeg mener, på bakgrunn av de store kursfallene, at nedgangen snart er ferdig», skriver Keating til CNBC.