Kryptovalutaer hadde en tøff helg, der et massivt salg på lørdag rammet sektoren og sendte Bitcoin under 18.000 dollar-merket, det laveste nivået siden 2020. Etherium falt under 900 dollar.

Prismessig, ettersom 20.000 dollar merket har blitt klarert, vil neste salgsbølge være en test for videre kursfall, skriver senioranalytiker i Swissquote, Ipek Ozkardeskaya, i en oppdatering.

På oppsiden, mener hun man vil se anstendig motstand innenfor 22.000-25.000 dollar-området. En større økning vil likevel kreve en sterkere kollektiv innsats, siden den faktiske realiteten er at Bitcoin kan falle ytterligere.

«Fra og med søndag har man sett en opptur da noen dip-kjøpere har samlet seg i troen på at Bitcoin er oversolgt og nå har blitt billig. Imidlertid forblir kryptovalutaer på isete underlag ettersom faktorer som utløste helgens salg fortsatt er i spill. Stressnivået i markedet er fortsatt høyt, både fra makro- og bransjespesifikke perspektiver», skriver senioranalytikeren.

Flere kollapser

Ozkardeskaya beskriver videre at mens pengene strømmer ut av kryptoindustrien, ser man at noen bransjegiganter har problemer med å holde virksomheten sammen.

I løpet av de siste par ukene har Terra, som skulle være en stabil mynt kollapset til null. I forrige uke suspenderte Celsius, som er en av de største kryptolångiverne, uttak og konto-til-konto-overføringer.

«Blandingen av nedslående nyheter og de kraftige prisnedgangene overbeviser nå langsiktige investorer om å reise det hvite flagget. Det er ikke lenger like lett å være kryptoinvestor, siden det heller ikke er like lett å være aksjeinvestor», skriver senioranalytikeren.