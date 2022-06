I et CNBC-intervju torsdag i forrige uke advarte den amerikanske venturekapitalisten og kjendisinvestoren Kevin O'Leary om at resesjonsfrykt kan frata folk store avkastningsmuligheter.

– Jeg sier ikke at vi ikke får en resesjon, men alle som sier at den er rett rundt hjørnet tar feil, sa styrelederen i O'Leary Ventures, og avslørte at han har satt penger i arbeid de siste ukene.

I det samme intervjuet trekker O'Leary frem hvilke type selskaper han foretrekker i porteføljen.

– Det jeg liker å eie er selskaper som ikke går til null. Moderna går ikke i null, ikke Pfizer og ikke Nestlé. Disse har virksomheter som er veldige bærekraftige, sier han i en artikkel CNBC publiserte søndag kveld amerikansk tid.

– Selskapene er sterke

Moderna og Pfizer er å finne i farmasi, en sektor kjennetegnet av betydelig kontantstrøm og jevnlige utbytter, og er ansett som mer motstandsdyktig gjennom en nedgangskonjunktur.

Farmasi utgjør i dag rundt 4,5 prosent av O’Learys portefølje, mens den brede helsesektoren utgjør rundt 20 prosent.

Nestlé befinner seg i den delen av konsumsektoren som produserer nødvendighetsgoder, og leverer derfor inntjening og utbytter som er relativt uavhengig av økonomisk klima.

– Jeg eier selskaper med sterke balanser og som tjener penger. Nå går kursen på disse aksjene opp og ned basert på folks oppfatning av P/E skal være. Og selv helsesektoren har ikke sluppet unna nedturen. Men selskapene er sterke, sier han videre til kanalen.

Har to gylne regler

De tre aksjene er alle i rødt så langt i år. Moderna har falt nesten 50 prosent, Pfizer og Nestlé henholdsvis 21 og 17 prosent. Nestlé og Pfizer betaler ut utbytter på 2,6 og 3,4 prosent yield, mens Moderna ikke betaler ut utbytte for tiden.

O’Leary understreker også betydningen av diversifisering, og kjøpte nylig poster av ukjent størrelse i Walt Disney, Adobe og DocuSign. Han anerkjenner at aksjene har falt mye, men er sikker på at de vil komme tilbake på et tidspunkt.

– Ha aldri mer enn 20 prosent i noen sektor, og aldri mer enn 5 prosent i noen aksje, tipser investoren overfor CNBC, og viser til at strategien har «fungert for meg i tiår.»