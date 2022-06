Nedturen vi ser på børsene rundt om i verden gjør vondt for mange, men enden for tapene er nær, og da begynner oppturen. Det er hovedtanken i et nytt notat Michael Hartnett, sjefanalytiker i Bank of America, nylig har sluppet.

Ser vi på historien varer et gjennomsnittlig bearmarked i rundt 290 dager. Det betyr at nedturen vil slutte 19. oktober 2022 og S&P 500 vil stå i 3.000 poeng, hvis vi tar utgangspunkt i gjennomsnittlig børsfall.

– Det som følger er et bullmarked som i snitt varer i rett over 5 år og gir avkastning på hele 200 prosent, sier Hartnett.

Aksjefråtsing

Bank of Americas egne bull-and-bear-indikator har falt så langt den kan inn i det Hartnett omtaler som «kontrær bullish»-territorium.

Bull-and-Bear-indikatoren til Bank of America. Traff 0 i juni 2022 da inflasjonen tok overhånd. Bank of America

Tidligere har indikatoren truffet null i blant annet august 2002, juli 2008 og mars 2020, ifølge Hartnett. De fleste av de tidligere gangene den har truffet null har avkastningen tre måneder frem i tid vært sterk, men det er også eksempler på at fallet har tiltatt.

– Det er vanskelig å posisjonere seg, men du kan ta en prøvesmak når S&P går forbi 3.600 og ta en bit på 3.300, sier Hartnett.

Om den ledende indeksen på Wall Street når 3.000-nivået er det fritt vilt.

– Hvis det skjer er det bare å fråtse i aksjer, sier Hartnett.