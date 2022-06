– Det er den verste giften for økonomien

I et intervju med CNBC sier Deutsche Bank sjef Christian Sewing at både USA og Europa sannsynligvis vil gå gjennom en resesjon som konsekvens av at sentralbanker tvinges til stramme inn pengepolitikken for å nedkjempe høy inflasjon.

Inflasjonen i Eurosonen lå på rekordhøye 8,1 prosent i mai, og den europeiske sentralbanken har bekreftet at de snart vil begynne å heve styringsrenten.

Russisk energi vil gi konsekvenser

Videre hevder Sewing at Eurpas nærhet til krigen i Ukraina og kontinentets avhengighet av russisk energi gjør økonomien ekstra sårbar.

– En ting er helt sikkert. Dersom det blir problematikk med russisk gass, er sannsynligheten for resesjon vesentlig større. Dette er det ingen tvil om, uttaler Sewing til CNBC.

Mener inflasjon er en større problemstilling

Til tross for at krigen er et stort usikkerhetsmoment for økonomien, mener Sewing at den høye inflasjonen er en desto viktigere faktor.

– Jeg vil si at inflasjonen er en enorm utfordring for hele Europa. Jeg mener sannsynligheten for resesjon i 2023 eller 2024 er høyere enn på veldig mange år. Det er ikke bare på grunn av den forferdelige krigen, men se på inflasjonen, og se på hva den betyr for pengepolitikken.

Gift for økonomien

Sewing er tydelig på at inflasjon er det største problemstillingen økonomien står overfor.

– Jeg vil si at inflasjonen er noe som virkelig bekymrer meg, og jeg tror signalene vi har fått fra både FED og ECB er de riktige signalene. Vi må nedkjempe den høye inflasjonen. Inflasjon er den verste giften for økonomien, avslutter Sewing.