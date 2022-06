Dette skjer i dag – onsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Forretningsmann og bonde Rune Isachsen har gjort gull av treflis.

Han satset først 10 millioner kroner i Norsk Bioenergi i 2014 og har senere investert mellom 60 og 70 millioner. Nå har han solgt sine 89 prosent av aksjene til svenske Solör Bioenergi.

Trolig prises Norsk Bioenergi til rundt 1 milliard kroner med salget, noe som gir Isachsen en gevinst på rundt 600 millioner kroner.

Brynjar Forbergskog tjente over 2 milliarder kroner på salget av transportkonsernet Torghatten og børsopptur i fjor. Pengene pøses inn i aksjefond.

Han får også hyppige henvendelser om hva han bør sette pengene i. Det meste takker han nei til, men kommer det noe han virkelig har troen på, kan han være spontan, sier Forbergskog.

Flyr-gründer Erik G. Braathen har gitt barna kjempeavkastning på fondsinvesteringer, men i år har trenden snudd.

Braathen kan ikke tallfeste tapene nøyaktig, men oppgangen i dollarkursen har likevel reddet noe av stumpene i fondskrakket.

De største fondsinvesteringene er hos Viking Global, forvaltet av hedgefondmilliardær Ole Andreas Halvorsen, og Nicolai Tangens gamle AKO-fond.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om skattesmellen på Stortinget.

Den sentrale skattebestemmelsen er at fordel vunnet ved arbeid er skattepliktig. Dette vet alle, også den sløveste politiker. Likevel er det altså veldig mange politikere som skal etterlignes på grunn av for lite innberettet inntekt og for lite betalt skatt.

At de ikke vet hva fordel vunnet ved arbeid er, godtar vi ikke, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. tertial:

Nortura

Årsrapport:

Elop

Makro:

Sverige: Arbeidsledighet mai, kl. 08.00

UK: KPI mai, kl. 08.00

UK: PPI mai, kl. 08.00

UK: CBI industritrender juni, kl. 12.00

ØMU: Forbrukertillit juni, kl. 16.00

Annet:

REC Silicon: Ordinær generalforsamling, kl. 09.00

Skandia GreenPower: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Sjømat: North Atlantic Seafood Forum

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasin, kl. 13.00

USA: Fed, Jerome Powell med halvårlig pengepolitisk redegjørelse til Senatets bankkomité, kl. 15.30

USA: DOE oljelagertall, kl. 16.30