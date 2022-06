DNB-analytiker: – Raskere renteoppgang fra FED

Ingvild Borgen i DNB Markets skriver at til tross for at høyere renter allerede har bidratt til svakere utvikling i boligmarkedet, og svakere utsikter generelt, skal den amerikanske sentralbanken (FED) fortsette å øke renten i tiden som kommer.

FED hadde rentemøte forrige uke, og signalene tilsier at de ønsker å øke renten, og det fort. Det skrives at det mest overaskende fra dette rentemøtet ikke var at renten ble hevet med 0,75 prosentpoeng, men at den fremtidige rentebanen virker kraftig oppjustert.

Raskere enn tidligere antatt

I rapporten påpeker Borgen at FED ikke bare ser ut til å heve renten mer totalt sett, men det ser ut til at det vil skje raskere enn tidligere antatt. Dette skyldes at de er mer bekymret for den høye inflasjonen.

I lys av dette har DNB Markets oppjustert prognosene for fremtidig renteheving, og tror nå at FED vil heve renten med nye 0,75 prosentpoeng også på neste rentemøte i juli.

DNB Markets oppjusterer imidlertid ikke sine prognoser på den amerikanske 10-årsrenten, som de mener er en viktigere for utviklingen i aksjemarkedet da den fanger opp forventninger om hva renten skal være over tid.