Seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets, Sara Midtgaard, bygger videre på gårsdagens morgenrapport om tilstanden i det internasjonale markedet. Hun forteller om god oppgang i det amerikanske aksjemarkedet der S&P-indeksen til slutt endte opp med 2,4 prosent i går, særlig ledet an av energi- og konsumentsektoren.

I tillegg steg Nasdaq-indeksen med 2,5 prosent.

«Usikkerheten er imidlertid fortsatt stor, og markedene er nok avventende inn mot dagen i dag, hvor sentralbanksjef Powell skal i høring i Senatets Bankkomité», skriver Midtgaard.



I de asiatiske markedene har det vært et fall i natt der man også ser et fall i aksjefutures for både USA og Europa, mye drevet av usikkerheten rundt vekstbildet og resesjonsfrykt.

Dette dumper også oljeprisen, som har falt til 110 dollar fatet. Fallet i oljeprisen kan sees i sammenheng med stadige utspill fra Biden om bekymringen for høye pumpepriser inn mot sommerens «driving season», skriver seniorøkonomen.

Hun skriver at det blir interessant å se hva som kommer ut av møtet mellom Biden-administrasjonen og flere oljeprodusenter i morgen.



Usikkerheten rundt vekstutsiktene og lavere oljepris har bidratt til at tiåringen har falt ned til 3,25 prosent etter at den var opp mot 3,31 prosent i går.

Forventet endring i KPI for Storbritannia



I tråd med forventningene endte KPI på 9,1 prosent mot samme tid i fjor. Kjerneinflasjonen endte noe lavere enn forventet på 5,9 prosent. Fremover er det forventet videre oppgang, skriver seniorøkonomen.

Hittil i år det et prisvekst for energi og mat som har vært hovedriveren for det sterke inflasjonspresset.

Hun legger likevel vekt på at det nå er et bredt inflasjonspress over den britiske økonomien, som vises i statistikken der prisen på de fleste varer og tjenester har økt.