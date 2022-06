Krypto-ekspert: – Bitcoin kan falle 35 prosent

Harnett er investeringsdirektør i Absolute Strategy Research, og uttaler til CNBC onsdag at han tror Bitcoin er i ferd med å fortsette siste tids fall.

Han mener at bitcoin sannsynligvis vil falle til en bunn på 13.000 dollar, som tilsvarer en nedgang på over 35 prosent fra dagens nivåer.

– Det er virkelig et likviditets-spill. Etter vårt syn er ikke bitcoin hverken en valuta eller råvare, og det er hvertfall ikke noe med verdi, uttaler Harnett.

Faller 80 prosent fra all-time high

Harnett påpeker at tidligere kryptokriser har vist at bitcoin har en tendens til å falle rundt 80 prosent fra all-time high. I 2018 falt verdens største kryptovaluta til 3.000 dollar etter å ha nådd 20.000 dollar sent i 2017.

Han påpeker videre at et liknende fall i 2022 vil sende kursen ned 13.000 dollar.

– I en verden med mye likviditet gjør instrumenter som kryptovaluta det bra. Når likviditeten fjernes, og det er det sentralbanker driver med for øyeblikket, da ser man markeder som krypto komme under stort press.

Enorme fall

Forrige uke økte den amerikanske sentralbanken FED styringsrenten med 75 prosentpoeng, som var den største rentehevingen siden 1994. Avgjørelsen ble fulgt opp av andre sentralbanker verden over, deriblant Bank of England og the Swiss National Bank.

Rentehevingene har påvirket kryptomarkedet dramatisk. Ifølge CNBC har den samlede markedsverdien av kryptovaluta falt med 350 milliarder dollar de siste to ukene, der bitcoin er ned over 35 prosent over perioden.